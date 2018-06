Knappe vriendin schittert meer dan 'Teo' zelf 20 juni 2018

Het WK van Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk begon niet meteen voortvarend. De 27-jarige Pool kwam niet van de bank tegen Senegal. Zijn teammaats gingen ook nog eens met 1-2 de boot in. Gelukkig kan 'Teo' straks weer verdwalen in de mooie ogen van zijn Natalia Truszczynska. De Poolse schone fonkelde op de tribunes van het Spartak Stadium in Moskou, maar het WK-debuut van haar wederhelft bleef uit. (SJH)

HLN