Knappe comeback van Van Uytvanck 23 februari 2019

Ondanks het desolate kader rond het centercourt van de Hungarian Ladies Open in Boedapest knokte Alison Van Uytvanck (WTA 50) zich knap terug van setverlies om de Oekraïense kwalificatiespeelster Kozlova (WTA 126) te verslaan en zo naar de halve finale te gaan. Daarin treft de 24-jarige Brabantse vandaag de Russin Alexandrova (WTA 64). "Ik ben blij met deze zege", zei Van Uytvanck. "Zij tenniste ongelooflijk in het begin, maar ik ben blijven vechten en vind het super dat ik terug in de halve finale sta." Met Potapova (WTA 87) en Vondrousova (WTA 81) in de andere halve finale kan Van Uytvanck misschien zelfs op zoek naar een hernieuwing van haar titel en een derde WTA-triomf. (FDW)