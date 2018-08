Knallend verjaardagsfeestje: 4 auto's geramd 07 augustus 2018

Een verjaardagsfeestje van een 30-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Koekelare is zondagmiddag geëindigd in een schroothoop op de oprit. Net toen de gasten gearriveerd waren en de jarige wilden verrassen met een 'party popper' - een soort confetti-kanon - verloor een voorbijrijdende tractor zijn strokar. Die denderde de oprit op en vernielde er vier wagens. Zeker twee auto's zijn total loss. "Tja, wat kan ik zeggen? Het was een knallend feestje, maar niet met de juiste knal, helaas", zegt jarige Sarah Colpaert. "Goed dat hier geen slachtoffers vielen. Een minuut eerder zouden er wél gasten in de wagens hebben gezeten." (JHM)