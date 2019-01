Knallend, knuffelend, feestend het nieuwe jaar in 02 januari 2019

Bij Nieuwjaar hoort vuurwerk. 2019 is in tal van grote steden en gemeenten knallend onthaald. In Antwerpen genoten 110.000 feestvierders van het vuurwerk vanop de Scheldekaaien, aan het Brusselse Atomium stroomden 50.000 landgenoten samen, op de Grote Markt nog eens 4.000.

