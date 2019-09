Exclusief voor abonnees Knallen en dansen 06 september 2019

Innemende kerel. Snelle spurter. Geboren entertainer. Als er één atleet in staat lijkt om Usain Bolt op te volgen, dan is het wel Noah Lyles. De 22-jarige Amerikaan is op z'n best op de 200m - met zijn PR van 19.50 moet hij alleen Bolt, Yohan Blake en Michael Johnson voor zich dulden op de alltime ranking. Als het weer het toelaat, wil hij vanavond in Brussel dat PR nog aanscherpen. Het meetingrecord van Blake uit 2011 staat op 19.26. "Ik ga er geen specifieke tijd op plakken, want voor ik het weet, begint iedereen weer te roepen dat ik het wereldrecord ga verbeteren." Lyles domineerde dit jaar ook de 100m in de Diamond League en won vorige week de finale in Zürich. Als Lyles dat herhaalt op de 200m vanavond, is hij de eerste spurter ooit die met de cheque van 50.000 dollar aan de haal gaat op beide afstanden. Dat vraagt om een dansje: "Ik ben me nu al suf aan het piekeren."

