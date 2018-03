Knack: "Dit is absoluut politiek relevant" 30 maart 2018

Het was het weekblad 'Knack' dat gisteren besloot om het publieke geheim van de romance tussen Homans en Meeuws in verband te brengen met de hevigheid van de strijd tussen N-VA en sp.a in Antwerpen. De politieke relevantie is zonneklaar, zegt hoofdredacteur Bert Bultinck. "Je kan de hardheid van die strijd niet begrijpen zonder de achtergrond te kennen. Wij weten dit al maanden, maar op een bepaald moment hebben we informatie gekregen van binnen N-VA die alle twijfel wegnam. Een hoge N-VA'er vertelde ons letterlijk dat 'Meeuws kapot moet om wat hij Homans heeft aangedaan'. Als de politieke relevantie zo hard wordt aangetoond, is het fout om dat nog achter te houden." (DDW)

