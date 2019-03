Exclusief voor abonnees Knaap van 12 vernielt 35 graven 28 maart 2019

00u00 0

Een jongen van amper 12 jaar heeft in Wevelgem 35 graven beschadigd. Zijn moeder trok zelf naar de begraafplaats om zich te excuseren voor de kapotgeslagen gedenksteentjes, vernielde bloempotten en sierstukken die in een vijver werden gegooid. De kans is groot dat de ouders van de jonge vandaal, die naar verluidt alleen maar stoer wou doen, moeten instaan voor het vergoeden van de schade. (VHS)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen