Knaagdier verminkt baby in wiegje 03 september 2018

00u00 0

Het parket van Charleroi onderzoekt een geval van kinderverminking in het dorpje Erquelinne, waar een pasgeboren baby één vingertje verloor door een knaagdier. Drie andere vingers werden zwaar toegetakeld. "Het meisje van zeven weken oud sliep begin vorige week in een wiegje bij haar tante toen het werd aangevallen door vermoedelijk een rat of een marter", zegt het gerecht. "De tante sliep naast de wieg, maar merkte niets. Een neefje hoorde het gehuil pas toen hij zijn koptelefoon afzette." De ouders van het kind zouden met verslavingsproblemen kampen waardoor de baby door de zus van de moeder opgevangen werd. Drie van hun vijf kinderen staan al ondertoezicht van de Kinderbescherming. (KSN)