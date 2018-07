Kmo's werven opnieuw massaal aan 03 juli 2018

Bijna vier op de tien kleine of middelgrote ondernemingen verwachten tijdens de zomer nieuwe mensen in dienst te nemen (38,1%), blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SD Worx. Ter vergelijking: een jaar geleden waren dat er nog drie op de tien (32,4%). Daarmee staan de aanwervingsplannen van de kmo's, bedrijven met minder dan honderd werknemers, op het hoogste peil sinds de start van de tellingen in 2010. In driekwart van de gevallen gaat het om een uitbreiding van het personeelsbestand en dus niet om vervangingen. Een derde verwacht de komende maanden dan ook meer werk. Het aantal bedrijven dat denkt mensen te moeten ontslaan, is gedaald tot 6,4%.

