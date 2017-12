Kmo's vrezen geen personeel te vinden 00u00 0

Geen geschikt personeel vinden: ruim 43% van de Belgische kmo's noemen dat de grootste bedreiging voor hun groei volgend jaar, zo leert een studie van SD Worx bij 547 bedrijven. Daarnaast is 27% bevreesd dat er werknemers zullen vertrekken. Andere bedreigingen zijn de steeds wijzigende fiscale en sociale regelgeving, en de rigide wetten rond de arbeidsorganisatie. Ondanks de taxshift vinden drie op de vier kmo's dat een verdere verlaging van de loonkost een grote opportuniteit zou zijn om hun bedrijf verder te laten groeien. De verlaging van de vennootschapsbelasting vinden ze in verhouding minder belangrijk. Een kwart ziet daar zelfs weinig of geen opportuniteit in.

