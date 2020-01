Exclusief voor abonnees KMI waarschuwt via 'weerflash' op smartphone 15 januari 2020

Noodweer op komst in uw gemeente? Dan informeert het KMI u voortaan tien minuten tot een uur op voorhand via een 'weerflash' op uw smartphone. Wie de gratis app van het KMI downloadt, krijgt korte berichten met een omschrijving van het risico en het tijdstip waarop de hevige (winterse) neerslag verwacht wordt. Het weerinstituut heeft een systeem ontworpen dat dergelijke waarschuwingen automatisch verstuurt per gemeente. Dat gebeurt zonder menselijke tussenkomst: de berichten worden gegenereerd via intelligente 'nowcast'-technologie - voorspellingen voor de zeer korte termijn - die op punt gezet is door meteorologen en andere wetenschappers van het KMI.