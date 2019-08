Exclusief voor abonnees KMI laat gebruikers weerman spelen 13 augustus 2019

Gebruikers van de KMI-app kunnen voortaan ook hun eigen weerwaarnemingen doorgeven. "We stappen met deze toevoeging mee in de globale trend om 'crowdsourcing' en 'citizen science' te integreren in wetenschappelijk onderzoek", klinkt het. "Het delen van waarnemingen is niet alleen leuk voor de gebruikers, met de verzamelde gegevens wil het KMI ook daadwerkelijk aan de slag. De voorspellers van dienst zullen via de gerapporteerde waarnemingen een inschatting kunnen maken van het huidige weerbeeld, als aanvulling op de informatie uit de klassieke meteorologische instrumenten, zoals stations, radars en satellieten. Dit speelt vooral bij kritieke situaties een belangrijke rol, om in realtime de waarschuwingen voor gevaarlijk weer te evalueren en indien nodig bij te sturen."

