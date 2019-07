Exclusief voor abonnees Klussers verdienden al bijna 27 miljoen euro onbelast 26 juli 2019

Het voorbije jaar stapten 14.005 Belgen in het systeem van onbelast bijverdienen. Samen voerden ze 31.365 klussen uit waarmee ze in totaal bijna 27 miljoen euro verdienden. Het werkelijke aantal klussers ligt wellicht nog een pak hoger, omdat klussers die hun jobs vinden via platformen als ListMinut.be, nog niet in deze cijfers zijn opgenomen. Sinds 15 juli 2018 kunnen mensen die minstens vier vijfde werken, gepensioneerden en zelfstandigen elke maand tot 500 euro onbelast bijverdienen. Het nieuwe statuut is vooral in de sportsector populair. Die was al jaren vragende partij voor een eenvoudig vergoedingssysteem. Maar de bouwsector wil dat bouwklussen niet langer onbelast uitgevoerd kunnen worden. "Oneerlijke concurrentie", klinkt het. (LVB)

