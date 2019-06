Exclusief voor abonnees Klusjesman (72) verdooft oudere vrouwen: "Ze zeurden te veel" 20 juni 2019

Een 72-jarige man uit De Haan is veroordeeld tot 37 maanden cel met uitstel omdat hij twee dames uit Wijnegem met opzet een zwaar kalmeringsmiddel toediende. Waarom is nog altijd niet duidelijk. De slachtoffers hebben altijd gedacht dat hij seksuele bedoelingen had, maar dat is nooit bewezen. De man gaf als enige motief op dat de vrouwen "te veel zeurden". De zeventiger, die destijds bij hen in de buurt woonde, kwam bij de slachtoffers thuis klusjes opknappen. In februari 2017 mengde hij door de koffie van het 71-jarige slachtoffer stiekem het middel bromazepan. Bij de 83-jarige vrouw deed hij dat tussen april en september 2017 liefst drie keer. De dames moesten telkens in het ziekenhuis worden opgenomen. (PLA)

