Exclusief voor abonnees Klopt Maaseik na Kazan ook Menen? VOLLEYBAL 13 december 2019

De negende speeldag van de reguliere competitie begint vanavond al voor Maaseik met een verre verplaatsing naar Menen. De Limburgers leven op een wolk na hun sensationele 3-2-zege in de Champions League tegen de Russische grootmacht Kazan. De vraag is of Maan en zijn maats twee dagen erna al fris genoeg zijn om Menen te verschalken. De Limburgers hadden het in het verleden vaak lastig in West-Vlaanderen, maar dit keer lijkt de klus op papier een stuk eenvoudiger, want Menen geraakt maar niet op de rails en pakte dit seizoen amper twee bellezeges. De voorlaatste in de stand zou daarom maar al te graag stunten tegen de nummer één. (MPM)