Kloppen op een gewond dier
Onze columnist JAN MULDER
20 januari 2018

Als je de berichten mag geloven, is het leven in Anderlecht tot stilstand gekomen. Het stilst van allen staat coach Hein Vanhaezebrouck. Op het autosalon schetste hij begin deze week de situatie: "Twee eigenaars van wie de nieuwe - logisch gezien de regels - niets mág doen, en de afscheidnemende - door de beperkte middelen - niets kán doen. Ik zou me daar nerveus kunnen in maken, of kwaad. Maar dat zal niets veranderen."

