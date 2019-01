Klopp prijst Mignolet de hemel in 07 januari 2019

00u00 0

Jürgen Klopp zegt dat hij een boek kan schrijven over de topprofessional Simon Mignolet. Onze landgenoot krijgt vandaag tegen Wolves nog eens zijn kans in de FA Cup. Nog maar zijn tweede wedstrijd voor Liverpool dit seizoen, zijn derde in een jaar. Voor Klopp de aanleiding om hem de hemel in te prijzen. Mignolet zelf erkent dat huidige nummer één Alisson beter is dan hij. Anders dan de situatie met blunderkeeper Loris Karius vorig jaar. "De situatie is niet makkelijk, maar Alisson is bij de vijf beste keepers ter wereld, misschien wel de beste. Ik begrijp en aanvaard dat ook. Wij werken hard en komen goed overeen. Ik leer van hem, hij van mij."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN