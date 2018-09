Klopp over ongelukkige Mignolet: "Hij wordt er redelijk goed voor betaald" 01 september 2018

00u00 0

Hij deelde een prikje uit. Jürgen Klopp bevestigt dat Simon Mignolet (30) niet meer mag vertrekken. Hij prees zijn doelman, maar gaf hem tegelijk toch een veeg uit de pan omdat hij in deze krant zijn ongenoegen uitte over het feit dat hij niet meer mocht vertrekken na de transfer van Karius naar Besiktas. Klopp: "Als je het mij vraagt, heeft het ook weinig zin om je onvrede in de openbaarheid te gooien. Dat kan je beter intern uitpraten. We zijn allemaal mensen en ik heb er geen problemen mee. Als hij echt tevreden zou zijn met zijn rol als nummer twee zou ik hem niet goed kennen. Hij is een topprof, een topkeeper. Maar er zijn ergere zaken in de wereld dan nummer twee bij Liverpool te zijn - en redelijk goed betaald ook, by the way."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN