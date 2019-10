Exclusief voor abonnees Klopp: "Geen risico's met Salah" 23 oktober 2019

Terwijl de spelers van Liverpool gisteren een avondwandeling maakten door de Luminus Arena - zij hadden eerder op de dag al in hun oefencentrum Melwood getraind - sprak trainer Jürgen Klopp de pers toe. De Duitser is niet van plan om risico's te nemen met Mo Salah. "Hij heeft getraind, het ziet er goed uit, maar we willen geen enkel risico nemen met Mo", zei Klopp over Salah, die sinds begin deze maand out is met een enkelblessure. De trainer van Liverpool weet hoe lastig Europese uitwedstrijden kunnen zijn en is niet van plan Genk te onderschatten. "Ik wil Genk niet groter maken dan ze zijn, maar het is een vervelende ploeg die goed kan voetballen. Ik schrok van het resultaat tegen Salzburg, maar tegen Napoli was het veel beter. Ze speelden slim vanuit een sterke organisatie, maar ze hebben genoeg goede voetballers waarmee ze het verschil proberen te maken. Wie? Ik praat niet graag over individuele spelers. Maar wij gaan het Genk zo lastig mogelijk proberen te maken en daarvoor zullen mijn spelers de juiste 'mindset' moeten hebben." (KDZ)

