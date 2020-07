Exclusief voor abonnees Klopp en Mourinho sneren naar Man City 15 juli 2020

00u00 0

Twee trainers zijn niet blij dat het TAS de Europese schorsing van Man City heeft teruggedraaid. Tottenham-trainer José Mourinho haalde hard uit. "Het is een schandalige beslissing. Als City niet schuldig is, dan krijgt het toch geen boete van 10 miljoen euro? Als de club wel schuldig is, moet ze uitgesloten worden. Er is geen middenweg. Dit is een heel vreemde beslissing." Zo goed was The Special One niet op de hoogte: City kreeg een boete omdat ze niet meewerkten aan het onderzoek. Ook Jürgen Klopp, kampioenencoach van Liverpool, heeft zijn bedenkingen: "Het was geen goede dag voor het voetbal. Ik wil er zelf niet te veel bij betrokken raken en ik ken de details in de zaak van Manchester City niet, maar ik vind dat we ons aan de regels van de Financial Fair Play moeten houden." Pep Guardiola was in vorm. Hij verdedigde zijn club vurig: "Het zou prettig zijn als de kritiek zou stoppen." (KTH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen