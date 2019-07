Exclusief voor abonnees Klopp: "Denk dat Mignolet blijft" 16 juli 2019

Een nieuw jaar als back-up dreigt. Liefst zou Simon Mignolet elders meer aan spelen toekomen, maar Liverpool vraagt ook een aanzienlijke prijs. De doelman, die nog tot 2021 vastligt op Anfield en er ook aardig zijn brood verdient, zit gevangen bij zijn huidige werkgever. Bij een goed bod wil de club eventueel nadenken over een transfer, maar concreet ligt er niks op de tafel, klinkt het bij de club. Verscheidene clubs polsten Mignolet (31), maar daar blijft het voorlopig bij. Een nieuw seizoen als nummer twee achter de Braziliaanse topkeeper Alisson dreigt. Zeker als het van Jürgen Klopp afhangt. Dat bevestigde hij gisteren na de oefenmatch tegen Bradford: "Ik denk dat hij blijft, ja. Voor hij op vakantie vertrokken is, hebben we een goed gesprek gehad. Als topclub heb je twee nummer ééns nodig. Dat hebben wij met Ali en Simon. Vanuit mijn standpunt zit dat goed." (KTH)

