Exclusief voor abonnees Klopp: "De titel? Voetbal is nu niet belangrijk" 14 maart 2020

00u00 0

Liverpool stond op het punt om voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland te worden. Tot corona toesloeg. Coach Jürgen Klopp vindt de keuze om voorlopig niet meer te voetballen in de Premier League evenwel perfect te verantwoorden. "Als deze maatregel ervoor zorgt dat er één mens meer gezond blijft, ook al is het er maar één, dan nog is het de moeite meer dan waard", aldus de 52-jarige Duitser, die Divock Origi onder zijn hoede heeft. "Maar ik begrijp ook de teleurstelling bij onze fans die zo lang hebben gewacht op het succes dat nu zo dichtbij is. Ik heb altijd gezegd dat voetbal het belangrijkste van alle niet zo belangrijke dingen is. Wel, op dit moment is voetbal helemaal niet belangrijk."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis