Exclusief voor abonnees Kloof met uitkering van 601 naar 651 euro 16 oktober 2019

Bij een brutoloon van 1.650 euro - het statutaire basisloon, dat net iets hoger ligt dan het minimumloon - zou een werknemer zonder federale en Vlaamse bonussen 1.494 euro netto overhouden. In dat bedrag zijn de eindejaarspremie en het vakantiegeld meegerekend. Dat loon is op zich al 416 euro meer dan de uitkering van 1.078 euro, die iemand zou krijgen die met een loon van 1.650 euro werkloos wordt. Dankzij de federale werkbonus krijgt de werknemer 185 euro netto méér - 1.679 euro, met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie dus. De Vlaamse jobbonus legt daar amper 50 euro bovenop, wat het verschil tussen niet-werken en werken op 651 euro - in plaats van 601 euro zonder Vlaamse jobbonus - brengt. (SSL)

