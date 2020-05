Exclusief voor abonnees Klokkenluiders 05 mei 2020

Op de Nederlandse tv werd vorig weekend een aflevering van het programma 'Tegenlicht' - 'China Restart', over het leven na corona in Wuhan - plots ingetrokken. Er waren "sterke aanwijzingen" dat de getuigen in het programma gevaar zouden lopen. Wordt het geen tijd dat China officieel op de vingers getikt wordt, nadat ook al artsen en burgers die de rol van klokkenluider op zich namen 'vermist' zijn? Chinakenner en programmamaker Ruben Terlou, die meewerkte aan 'China Restart', stipt aan dat Wuhan de enige plek is in China en één van de weinige plekken op de wereld waar in laboratoria onderzoek gedaan wordt naar coronavirussen. Ik verwijs ook graag naar het artikel dat Erwin Verhoeven daarover op 16 april schreef ('Hoe China de waarheid over het coronavirus verborgen hield'). Het virus moest eens uit Amerika komen. Het 'kot' zou te klein zijn.

Joanna Dejonghe, Schoten

