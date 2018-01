Klokkenluider Rodchenkov zal getuigen voor TAS 00u00 0

Grigory Rodchenkov, de klokkenluider in het Russische dopingschandaal die ondergedoken leeft in de VS, zal met behulp van een videoconferentie getuigen tijdens de hoorzittingen van de 42 Russische atleten voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS), die van 22 tot 28 januari zijn gepland. Dat zei zijn advocaat Jim Walden aan de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De 42 Russen trachten hun levenslange olympische ban ongedaan te maken. Hun advocaten gaven al aan dat de rechten van hun cliënten niet werden gerespecteerd omdat er geen kruisverhoor van Rodchenkov mogelijk was, als gewezen directeur van het antidopinglabo in Moskou een kroongetuige in de zaak. (VH)