Exclusief voor abonnees Klokhuis in de berm 04 oktober 2019

Zoals zovelen stoort het me mateloos hoe erg de vervuiling en verloedering toeneemt in onze steden en gemeenten. Ik neem even mijn stad Halle onder de loep: ondanks het feit dar er in bijna elke straat de nodige vuilnisbakken zijn voorzien, liggen er her en der vuilnis en blikjes op de stoep en in de bermen. De vuilnisbakjes worden eerder gebruikt om er huishoudelijk afval in te deponeren, wat natuurlijk de bedoeling niet is. Rokers - en ik heb niks tegen rokers - gooien in de meeste gevallen hun peukje achteloos op de grond of uit hun raampje van de auto. Asbakje in de wagen? Vergeet het. Ik vrees dat deze mentaliteit ingebakken zit. Heel dikwijls zie ik blikjes liggen op nog geen vijf meter van een vuilnisbak. Ondanks dagelijkse inspanningen van de stadsdiensten lukt het sommige inwoners niet om alles netjes te houden. Als ik er iemand op straat over aanspreek word ik uitgescholden. Ik vrees dat de 6.000 ordehandhavers die extra gaan controleren veel werk zullen hebben. Ik hoop dat we samen iets kunnen doen aan onze nonchalante houding.

Walter van Dyck, Halle

