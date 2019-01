KLM wil taxfree afschaffen 02 januari 2019

00u00 0

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM wil af van de taxfreeverkoop aan boord van haar vluchten. "De belastingvrije prijzen zijn niet meer zo laag als de passagiers verwachten. Op internet zijn er vaak voordeliger koopjes te doen", klinkt het. Gevolg: de verkoop levert nog te weinig op, terwijl al die artikelen wél ruimte in beslag nemen aan boord van de vliegtuigen. Het personeel reageert met gemengde gevoelens. Enerzijds kon het wat extra verdienen met de verkoop, anderzijds zorgde de taxfree ook voor extra werk. De ondernemingsraad van KLM moet nog zijn advies geven over het voorstel van de directie. Die is echter niet verplicht om dat advies te volgen.