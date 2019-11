Exclusief voor abonnees Klinsmann coacht Boyata en Lukebakio 28 november 2019

Hertha Berlijn heeft coach Ante Covic de laan uit gestuurd en Jürgen Klinsmann als opvolger tot eind dit seizoen aangesteld. De club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio draait een slecht seizoen en staat pas 15de in de Bundesliga. De 55-jarige Klinsmann, die al in het bestuur zat van Hertha, coachte eerder al de Mannschaft, de VS en Bayern München.