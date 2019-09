Exclusief voor abonnees Klinckaert in preselectie WK gymnastiek 06 september 2019

Axelle Klinckaert heeft goede hoop om na haar kruisbandblessure en operatie begin april een plaatsje af te dwingen in de selectie voor het WK artistieke gymnastiek van 4 tot 13 oktober in het Duitse Stuttgart. Haar revalidatie verliep voorspoedig en intussen traint ze al enkele weken op alle toestellen. Zaterdag neemt Team Belgym deel aan een WK-voorbereidingscompetitie in het Duitse Worms, maar die competitie komt nog net iets te vroeg voor Klinckaert. Over twee weken plant ze wel een test in Heerenveen. Klinckaert is alvast opgenomen in de WK-preselectie. De gymfederatie zal de definitieve vijf Belgische turnsters later deze maand aanduiden. (BF)