Klimmen Giants weer naar 2de plek? 24 april 2018

00u00 0

Basketbal

Vanavond sluiten Leuven Bears en Antwerp Giants de 28ste speeldag af. Antwerp kan met een zege over Charleroi weer naar de tweede plaats klimmen. Vorige vrijdag was Leuven kansloos in de Antwerpse Lotto Arena. Het slikte er een zware 87-63-nederlaag, na een allesbeslissende 46-26-ruststand. "We zijn weer gelanceerd, al vraagt dit om bevestiging", zei coach Roel Moors. Bij de Giants speelde vooral het beloftentrio Akyazili (19 ptn), Vervoort (7) en Rogiers (6 rebounds) zich in de kijker. Vindt Leuven nu wel een antwoord op die brede Antwerpse rotatie? (RBE)