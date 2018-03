Klimfestival kan beginnen 09 maart 2018

Een voorproefje slechts was het gisteren, van wat het peloton in de slotfase van Parijs-Nice nog te wachten staat. Vanaf vandaag is 'klimmen' het codewoord. In de laatste honderd kilometer van de zesde etappe naar Vence moeten liefst vier hellingen van tweede categorie én, in volle finale, de akelig steile Côte de la Colle sur Loup (eerste categorie, 1,8 km, gemiddeld 10%) worden overwonnen. Zaterdag wordt rotslecht (Wellens-)weer aangekondigd voor de koninginnenrit met aankomst in het skistation Valdeblore-La Colmiane (eerste categorie, 1.500m, 16,3 km aan 6,2% gemiddeld). De 'Koers naar de Zon' sluit zondag traditioneel af met de kanonetappe Nice-Nice (slechts 110 km), met start en aankomst op de Promenade des Anglais. Op het menu: vier hellingen van tweede en twee van eerste categorie (Côte de Peille en Col d'Eze). Dan kan het ook gaan... onweren. (JDK)

