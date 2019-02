Klimaatzonden zijn óók zonden, vindt de paus 11 februari 2019

00u00 0

Een klimaatzonde is er één zoals elke andere, vindt paus Franciscus. Hij roept gelovigen in de hele wereld op om hun klimaatzonden te erkennen. Het verbaast hem, zegt hij, dat bijna niemand erover spreekt tijdens de biecht. "Als ik mensen te biecht ontvang, gebeurt het zelden dat iemand zijn zonde erkent dat hij de natuur, de aarde en de schepping geweld heeft aangedaan", aldus paus Franciscus. Dat komt omdat mensen zich van die zonden onvoldoende bewust zijn, voegt hij er nog aan toe. "De aarde is op duizenden manieren geweld aangedaan door zelfzuchtige uitbuiting. Ecologisch bewustzijn is een onmiskenbare verantwoordelijkheid van elke persoon en van