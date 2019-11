Exclusief voor abonnees Klimaattop verhuist naar Madrid 02 november 2019

De internationale klimaatconferentie, die van 2 tot 13 december zou plaatsvinden in Chili, verhuist naar Madrid. Eerder deze week had het Zuid-Amerikaanse land de top geannuleerd vanwege aanhoudend sociaal protest. Daarop stelde Spanje voor om de top in Madrid te organiseren, wat nu ook officieel bevestigd wordt door de Verenigde Naties.

