Exclusief voor abonnees Klimaattop: "Kiezen tussen hoop en overgave" 03 december 2019

00u00 0

De mensheid moet kiezen tussen "de hoop" op een betere wereld door nu te handelen, of "de overgave". Dat heeft VN-secretaris-generaal António Guterres gezegd op de eerste dag van de COP25- klimaatconferentie in Madrid. "Willen we echt de geschiedenis ingaan als de generatie die de kop in het zand stak, die niets deed terwijl de wereld in brand stond?", richtte hij zich tot de vertegenwoordigers van het 200-tal landen die het akkoord van Parijs ondertekend hebben. De voorzitter van de vorige klimaatconferentie, in Polen, gaf aan het begin van de COP25 toe dat we "misschien nog niet zo ver staan als we gewild hadden". "Maar mijn hoop ligt vooral bij de jongeren. Zij hebben de moed om luidop te spreken en ons eraan te herinneren dat we onze planeet geërfd hebben van onze ouders en moeten doorgeven aan de toekomstige generaties."

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 48 minuten 43 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode