Klimaattop afgelast, maar Anuna zeilt verder

De VN-klimaatconferentie die in december in Chili georganiseerd zou worden, is afgelast door de aanhoudende protesten tegen de regering van dat land. Het nieuws komt hard aan bij Anuna De Wever (18) en de 35 andere jonge klimaatactivisten met wie ze al een maand lang op weg is met een zeilboot. "De sfeer is triestig, iedereen is in shock." Maar dat betekent niet dat het gezelschap rechtsomkeer maakt. (FT)

