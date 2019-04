Exclusief voor abonnees Klimaatspijbelaars krijgen gezelschap van rectoren en grootouders 12 april 2019

De 13de klimaatmars van Youth for Climate heeft gisteren 1.100 mensen op de been gebracht in Brussel, zo meldt de politie. Rectoren van verschillende Belgische universiteiten stapten mee op, maar de klimaatspijbelaars kregen ook steun van de 'Grootouders van het Klimaat'. "Het blijft absoluut nodig dat we de politiek wakker schudden", zegt opa Hugo Van Dienderen. "We kunnen begrijpen dat veel jongeren in de paasvakantie misschien wel eens iets anders willen doen na zoveel keer betogen."