Klimaatspijbelaars komen met boek 20 februari 2019

Anuna De Wever en Kyra Gantois, de twee Vlaamse meisjes die in België het jongerenklimaatprotest in gang zetten, werken aan een boek. In 'Wij zijn het klimaat. Een brief aan iedereen' willen de klimaatactivistes naar eigen zeggen de hand uitsteken naar onder anderen politici en beleidsmensen, maar ook naar hun leeftijdsgenoten en naar alle volwassenen. Het boek, dat op 8 maart bij uitgeverij De Bezige Bij verschijnt, werd opgetekend door Jeroen Olyslaegers en telt 64 pagina's. De paperback zal 8,99 euro kosten. De helft van de opbrengst gaat naar Youth for Climate, zo laat de uitgeverij weten. De 17-jarige Anuna en de 19-jarige Kyra riepen in januari alle Belgische jongeren op om elke donderdag te spijbelen en naar Brussel te trekken om actie te voeren. Op de eerste actiedag kwamen zo'n 3.000 scholieren af. Op 24 januari was er een recordopkomst van 35.000 jongeren.

