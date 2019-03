Klimaatreligie 02 maart 2019

De klimaatsaga begint bizarre en verontrustende proporties aan te nemen. Een arrogante bakvis die zegt dat de burgemeester van Antwerpen en al de ervaren politici naar haar moeten luisteren en niet omgekeerd. Een autistisch meisje dat met een onbewogen gezicht voortschrijdt, als een profeet wordt omstuwd en door haar volgelingen wordt vereerd als messias. Alle elementen voor een nieuwe religie zijn er: de profeten, de trouwe gelovigen die geen afwijking van de leer gedogen, de erediensten (klimaatbetogingen) en de zondaars door wiens schuld het einde der tijden nabij is. Wordt straks de klimaatreligie als officiële godsdienst erkend?... Of zal de dolgedraaide pers eindelijk eens wat afstand nemen en zich kritischer opstellen tegenover de doemscenario's van 'wij hebben geen toekomst meer'. Dat enige kritiek op doemscenario's - ja, ook van eminente wetenschappers - gewettigd is, heeft het verhaal van de zure regen bewezen! O ja, hoe is het nog met die kleine ijstijd die op komst heette te zijn?

Ugo Vanhoorne, Brugge

HLN