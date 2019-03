Exclusief voor abonnees Klimaatkoorts 27 maart 2019

00u00 0

Was Meyrem Almaci gisteren zo ontroerd door de brede roep om een klimaatwet dat ze zat te snotteren in het parlement? Niet bepaald. De voorzitter van Groen heeft zware hooikoorts en aan het begin van de lente slaat die zwaar toe. "Dit jaar zelfs heel vroeg door de klimaatverandering", klonk het grapje gisteren in haar entourage. (DDW)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen