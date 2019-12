Exclusief voor abonnees Klimaatexpert acht Vlaanderen niet klaar voor kernuitstap 02 december 2019

"We houden het best een aantal kerncentrales open, op voorwaarde dat de veiligheid gegarandeerd wordt." Dat zegt klimaatwetenschapper Jean-Pascal Van Ypersele. Hij is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, maar vindt Vlaanderen niet klaar om alle reactoren in 2025 te sluiten, zoals voorzien. "We hebben veel tijd verloren. De bestaande centrales zijn nu eenmaal de goedkoopste bronnen. Wel moet dan aan de uitbater een hogere nucleaire rente gevraagd worden, die geïnvesteerd moet worden in alternatieve energiebronnen." Enkel N-VA is de idee genegen kerncentrales langer open te houden, omdat bij een sluiting niet gegarandeerd kan worden dat er altijd en overal genoeg elektriciteit zal zijn.

