Klimaatbeleid tijdens coronacrisis staat nog in z'n kinderschoenen 19 mei 2020

In de Britse hoofdstad Londen heeft de milieubeweging Extinction Rebellion gisteren actiegevoerd voor een klimaatvriendelijk beleid tijdens de coronacrisis. Zo zouden bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de CO2-uitstoot geen overheidssteun mogen krijgen. "Dat is nodig om te vermijden dat onze kinderen in een nog diepere crisis belanden", luidde het. Om die kinderen te symboliseren, werden meer dan 2.000 paar kinderschoenen uitgestald op Trafalgar Square.

