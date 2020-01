Exclusief voor abonnees Klimaatactivisten zijn van plan Autosalon te verstoren 02 januari 2020

Extinction Rebellion België zal actievoeren aan het Autosalon in Brussel op zaterdag 18 januari, de voorlaatste dag van de autobeurs. De klimaatgroep wil dat doen met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, die het "bedrieglijke beeld dat de auto-industrie van zichzelf schetst" moet veranderen. De actie krijgt alvast de naam 'Leugensalon' mee. "In 2016 heeft Dieselgate (het schandaal over de manipulatie van uitstoottesten door autobouwer Volkswagen, red.) al de roekeloosheid en de onbetrouwbaarheid van deze sector aangetoond. Nu, geconfronteerd met de onbetwistbare realiteit van de opwarming van de aarde, proberen autofabrikanten zich te profileren als voortrekkers van een duurzame mobiliteit", zegt Extinction Rebellion. "Maar ondanks alle nieuwe 'elektrische', 'hybride' of andere zogenaamde 'groene' en 'zero-emissie' uitvindingen van autofabrikanten zullen zij een belangrijke oorzaak van de klimaat- en milieucrisis blijven."

