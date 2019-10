Exclusief voor abonnees Klimaatactivisten klimmen over hek van koninklijk paleis 01 oktober 2019

Gisterochtend hebben vijf betogers van de klimaatgroep 'Extinction Rebellion' geprobeerd om bij het koninklijk paleis door over het hek te klimmen. Doel was om een brief te overhandigen aan koning Filip. Ze staken vlaggen omhoog met het logo van de groep en haalden een brief boven, waarin ze de koning verzochten de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Een actievoerster deelde ook mee dat de groep op 12 oktober een nieuwe actie organiseert, waarbij ze alle Belgen uitnodigt voor "een vergadering in de tuin van het paleis". Aanwezige agenten hielden de vijf onmiddellijk tegen en maakten hen duidelijk dat dergelijke praktijken ongehoord zijn. Ze werden enkel administratief aangehouden en zullen dus niet vervolgd worden. Ze werden ook snel vrijgelaten. Er wacht hen wel nog een boete, maar hoe hoog die zal zijn, is niet bekend.

