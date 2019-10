Exclusief voor abonnees Klimaatactivisten beschuldigen politie van pesterijen 16 oktober 2019

Extinction Rebellion, de organisatie die dit weekend betoogde in Brussel, beschuldigt de politie van pesterijen en mishandeling. Los van het politieoptreden op het Koningsplein zelf, waar agenten de betoging uiteensloegen met pepperspray, wapenstokken en het waterkanon, zou ook na de arrestaties "onnodig agressief zijn opgetreden". "Geboeide manifestanten kregen pepperspray in hun gezicht in de bus", klinkt het. In het commissariaat mocht niemand naar het toilet, waardoor meerdere mensen in hun broek plasten. "Toen naast mij een meisje begon over te geven en uiteindelijk flauwviel, probeerde ik haar te helpen. Maar ik werd door een agent terug in de rij geschopt", getuigt Heide Vercruysse (21). (CMG/IBO)

