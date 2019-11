Exclusief voor abonnees Klimaatactie gepland op Brusselse Kleine Ring 20 november 2019

Goed een jaar na de start van de eerste klimaatacties in ons land plannen Climate Express en de Klimaatcoalitie een mensenketting op de Kleine Ring in Brussel. Op zondag 8 december, tijdens de VN-klimaattop in Madrid, willen de organisaties die drukke weg volledig innemen met "een feestelijke en vastberaden mensenketting". "De lat moet omhoog, het gaat over de toekomst van iedereen. We houden daarom de druk hoog en komen opnieuw uit ons kot", klinkt het. Brussel Mobiliteit vreest voor enorme verkeerschaos. "Het enige wat we kunnen doen, is de automobilisten op tijd waarschuwen en hen aanraden de metro te nemen." Een week eerder, op vrijdag 29 november, is er in verschillende plaatsen wereldwijd een vierde 'Global Strike for Future'. In ons land zijn er dan acties in onder meer Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.

