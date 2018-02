Klimaat op hol? Geen bewijzen 26 februari 2018

Gobaal stijgen de temperaturen in ons land lichtjes en er zijn minder sneeuw- en vriesdagen, maar er zijn verder geen bewijzen voor een ontsporing van ons klimaat. Dat is de geruststellende conclusie van het KMI, dat de Belgische weercijfers tussen 1833 en 2014 analyseerde. Uitspraken als 'het klimaat is op hol' zijn in ons land dus niet aan de orde. Er zijn niét meer stormen, stortbuien of droogtes dan vroegere gemiddelden en ook het aantal zonuren blijft over de jaren constant. Wel is onze houding tegenover weerfenomenen veranderd: de dagelijkse drukte en verplichtingen maken ons minder gelaten wanneer de weergoden roet - of sneeuw - in het eten gooien en noodweer ons verplicht onze agenda aan te passen.

