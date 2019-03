Klimaat? Erg, maar we maken ons vooral zorgen over geld 06 maart 2019

Het klimaat en immigratie? Het zijn thema's waar we wel wakker van liggen met z'n allen, maar onze allergrootste zorg blijkt toch onze portemonnee. Dat blijkt uit de nieuwe Eurobarometer van de Europese Commissie. De levensduurte staat met 37% ruim bovenaan in de lijst met bekommernissen - al is de Belg wel positiever over zijn economische toestand dan het Europese gemiddelde.

