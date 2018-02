Kliffen van ijs op Mars 17 februari 2018

In meerdere steile kliffen op Mars bestaat de wand gedeeltelijk uit ijs. Dat meldt Science, op gezag van Amerikaanse geologen, die het ijs hebben opgemerkt op beelden die gemaakt zijn door de Mars Reconnaissance Orbiter, een satelliet die vanuit een omloopbaan rond Mars voortdurend foto's in hoge resolutie maakt van de rode planeet. Het lijkt erop dat er op sommige plaatsen op Mars dikke ijslagen onder de grond zitten. Wetenschappers vermoedden al lang dat er op Mars ondergronds ijs moest voorkomen, maar nu lijkt er nog veel meer van te zijn dan al gedacht werd. Het ijs kan in de toekomst nuttig zijn voor astronauten die bases op de planeet willen vestigen. En het is zelfs mogelijk dat het leven herbergt.