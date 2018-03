Kliekjesvorming, op voorspraak van de bondscoach 24 maart 2018

00u00 0

Het is een traditie onder bondscoach Roberto Martínez: geregeld zijn er Rode Duivels op het oefenveld te zien die elkaar vastgrijpen. Kliekjesvorming? Ja, maar met de lach, en in het kader van de teambuilding. Bedoeling is om zo snel mogelijk groepjes van 2 spelers (of in andere varianten van 4 of 7 spelers) te vormen. Wie overblijft, moet pompen. Ambiance verzekerd.

HLN