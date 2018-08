Kleuterschool start met 8 kindjes. En nu hopen dat er nog 4 bijkomen 31 augustus 2018

Kleuterschool De Boskabouters in Meldert, bij het Vlaams-Brabantse Hoegaarden, mag dit schooljaar uitzonderlijk van start gaan met amper acht kindjes. Vorig schooljaar werd nipt het verplichte aantal van twaalf behaald, maar vier van hen gaan nu naar het eerste leerjaar. "We krijgen nog respijt tot 1 februari", vertelt directeur Heidi Crets. "Als we tegen dan geen twaalf leerlingen hebben, gaan de deuren aan het einde van het schooljaar onherroepelijk dicht. En dat zou zonde zijn, want we zijn al meer dan een eeuw een graag geziene en gerespecteerde school."

